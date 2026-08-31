Mohali News: पार्कों की बदलेगी सूरत, 3.81 करोड़ से इंडस्ट्रियल एरिया, जोन-2 और जोन-4 के पार्कों का होगा विकास

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निगम के इस फैसले से शहर के पार्कों की सूरत बदलने की उम्मीद है। जारी जानकारी के अनुसार, इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक से नौ के सामान्य पार्कों के वार्षिक रखरखाव पर 66.43 लाख रुपये खर्च होंगे। इसी क्षेत्र के विशेष पार्कों के लिए 92.23 लाख रुपये का अनुमान तैयार किया गया है। जोन नंबर चार के सामान्य पार्कों के रखरखाव के लिए 75.85 लाख रुपये का प्रावधान है। जोन नंबर चार के विशेष पार्कों पर 79.53 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। जोन नंबर दो के विशेष पार्कों के रखरखाव के लिए 67.01 लाख रुपये का अनुमानित बजट है। इन सभी कार्यों के लिए कुल 3.81 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित एजेंसियों को काम सौंपा जाएगा। इन टेंडरों की वैधता 180 दिन रखी गई है।लंबित कार्यों पर राजनीतिक चर्चानगर निगम में नए मेयर के आने के बाद विकास कार्यों के टेंडरों में तेजी आई है। इस पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विपक्षी पार्षदों ने सवाल उठाया है कि जो काम पहले पूरे नहीं हो सके, उन्हें अब अचानक प्राथमिकता क्यों दी जा रही है। वहीं, निगम की नई टीम इसे शहर के विकास की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बता रही है। यह तेजी शहर के बुनियादी ढांचे को सुधारने की प्रतिबद्धता दर्शाती है।पार्कों की बदहाली और सुधार की उम्मीदशहर के कई पार्क लंबे समय से नियमित रखरखाव के अभाव में बदहाल थे। इससे स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इंडस्ट्रियल एरिया फेज पांच के पार्क, मैंगो पार्क और अन्य पार्कों में विकास की सख्त जरूरत थी। इन पार्कों में हरियाली प्रभावित थी और बैठने की व्यवस्था भी खराब थी। सफाई और अन्य सुविधाओं को भी दुरुस्त करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। नए टेंडरों से इन पार्कों की स्थिति में सुधार आने की उम्मीद जगी है।शहर के पार्कों का रखरखाव और उन्हें बेहतर सुविधाओं से लैस करना निगम की प्राथमिकता है। लंबे समय से लंबित कार्यों को अब नियमानुसार आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि शहरवासियों को साफ-सुथरे और बेहतर पार्क उपलब्ध हो सकें। - सरबजीत सिंह समाना, मेयर, मोहाली नगर निगम