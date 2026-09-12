Mohali News: पार्किंग विवाद खूनी झड़प में बदला, दो परिवार घायल

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एक पक्ष के आरोपअवतार सिंह ने बताया कि पड़ोसियों ने उनकी पत्नी के साथ धक्का-मुक्की करनी शुरू कर दी। जब वह उन्हें छुड़ाने गए तो उनके साथ भी मारपीट की गई और दाढ़ी व बाल खींचे गए। इसके बाद जब उनका बेटा बीच में आया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लोहे की रॉड से उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। घटना के बाद उन्होंने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी।दूसरे पक्ष के आरोप और चोटेंदूसरे पक्ष के कौशल शर्मा ने आरोप लगाया कि उन्होंने रोज की तरह अपनी गाड़ी घर के बाहर पार्क की थी। रात करीब पौने नौ बजे पड़ोसी उनके घर की घंटी बजाकर गाड़ी हटाने के लिए कहने आए। उनकी पत्नी उस समय छोटी बेटी को दूध पिला रही थीं और उन्होंने पड़ोसियों से दो-तीन मिनट इंतजार करने का अनुरोध किया। कौशल शर्मा के अनुसार, तभी अवतार के परिवार ने गाली-गलौज करनी शुरू कर दी। इसके बाद लोहे की रॉड से उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी और कहा कि यहां केवल उनकी ही गाड़ी खड़ी होगी।कौशल शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि अवतार सिंह और उनके बेटे ने किसी वस्तु से उनके सिर पर वार किया, जिससे उन्हें पांच टांके आए हैं। मारपीट के कारण उनकी पीठ पर भी चोटें लगने के कई निशान हैं। मारपीट के बाद जब उनके दोस्त उन्हें अस्पताल ले जाने लगे, तो पड़ोसियों ने उनकी गाड़ी की चाबी छीन ली। कौशल शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।मामले में संबंधित दोनों पक्षों द्वारा शिकायत दी गई है। मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और गंभीरता से जांच की जा रही है। दोनों पक्षों द्वारा दिए सबूतों की जांच करने के बाद बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रविंदर सिंह, जांच अधिकारी थाना जीरकपुर,