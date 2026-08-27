Mohali News: पीरमुछल्ला में पंचकूला नगर निगम की गाड़ी कूड़ा फेंकते पकड़ी, जांच शुरू

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मौके पर बनाए गए वीडियो में डंप पॉइंट के सुपरवाइजर को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि पंचकूला नगर निगम की यह गाड़ी करीब पांच-छह दिन पहले भी यहां कूड़ा डालने पहुंची थी। उस समय चालक को डंप पॉइंट पर कूड़ा डालने से मना किया गया था, लेकिन इसके बावजूद उसने कूड़ा डाल दिया। सुपरवाइजर ने दावा किया कि संबंधित लोगों को कई बार रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी।मामला सामने आने के बाद नगर परिषद अधिकारियों ने गाड़ी को अपने स्तर पर जांच के लिए मंगवाया है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि पंचकूला नगर निगम की गाड़ी जीरकपुर के डंप पॉइंट पर कूड़ा डालने किसके निर्देश पर पहुंची और क्या इससे पहले भी यहां कूड़ा डाला गया है।नगर परिषद की जांच के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।हरियाणा के संबंधित अधिकारियों से पूछा जाएगा कि गाड़ी जीरकपुर में कूड़ा डालने क्यों पहुंची। मामले की जांच के बाद कानून के अनुसार जो भी कार्रवाई बनती होगी, वह की जाएगी।— गुरप्रीत सिंह विर्क, प्रधान, नगर परिषद जीरकपुर