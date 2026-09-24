Mohali News: छत पर घास काटते समय हाईटेंशन तार की चपेट में आया पेंटर
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:53 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:53 AM IST
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मोहाली। बलौंगी में बुधवार सुबह छत की सफाई करते समय 45 वर्षीय पेंटर हाईटेंशन बिजली की तार की चपेट में आ गया। करंट लगने से हुए तेज धमाके में गजेंद्र करीब 30 फीसदी झुलस गया। हादसे के बाद आसपास के इलाके की बिजली भी कई घंटे तक बंद रही। गंभीर हालत में उसे फेज-6 स्थित सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया।
जानकारी के अनुसार अमर कॉलोनी निवासी गजेंद्र घरों में पेंट करने का काम करता है। बुधवार सुबह करीब 11 बजे वह बलौंगी स्थित एक घर में पेंट का काम करने पहुंचा था। पेंटिंग शुरू करने से पहले वह छत की सफाई कर रहा था। इसी दौरान वह छत पर उगी घास काटने लगा। छत के ऊपर से करीब 66 केवी की हाईटेंशन बिजली लाइन गुजर रही थी।
घास काटते समय उसका हाथ हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। तार की चपेट में आते ही उसे जोरदार करंट लगा और वह गंभीर रूप से झुलस गया। करंट लगने के दौरान तेज धमाका होने से आसपास के लोग भी घबरा गए। हादसे के बाद बिजली सप्लाई भी बाधित हो गई और इलाके में कई घंटे तक बिजली बंद रही।
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लोगों ने तुरंत गजेंद्र को फेज-6 स्थित सिविल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार उसके शरीर का करीब 30 फीसदी हिस्सा झुलसा है। उसकी हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद संबंधित विभाग की टीम ने भी बिजली आपूर्ति को लेकर कार्रवाई की।
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जानकारी के अनुसार अमर कॉलोनी निवासी गजेंद्र घरों में पेंट करने का काम करता है। बुधवार सुबह करीब 11 बजे वह बलौंगी स्थित एक घर में पेंट का काम करने पहुंचा था। पेंटिंग शुरू करने से पहले वह छत की सफाई कर रहा था। इसी दौरान वह छत पर उगी घास काटने लगा। छत के ऊपर से करीब 66 केवी की हाईटेंशन बिजली लाइन गुजर रही थी।
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घास काटते समय उसका हाथ हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। तार की चपेट में आते ही उसे जोरदार करंट लगा और वह गंभीर रूप से झुलस गया। करंट लगने के दौरान तेज धमाका होने से आसपास के लोग भी घबरा गए। हादसे के बाद बिजली सप्लाई भी बाधित हो गई और इलाके में कई घंटे तक बिजली बंद रही।
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लोगों ने तुरंत गजेंद्र को फेज-6 स्थित सिविल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार उसके शरीर का करीब 30 फीसदी हिस्सा झुलसा है। उसकी हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद संबंधित विभाग की टीम ने भी बिजली आपूर्ति को लेकर कार्रवाई की।