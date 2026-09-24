Mohali News: छत पर घास काटते समय हाईटेंशन तार की चपेट में आया पेंटर

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जानकारी के अनुसार अमर कॉलोनी निवासी गजेंद्र घरों में पेंट करने का काम करता है। बुधवार सुबह करीब 11 बजे वह बलौंगी स्थित एक घर में पेंट का काम करने पहुंचा था। पेंटिंग शुरू करने से पहले वह छत की सफाई कर रहा था। इसी दौरान वह छत पर उगी घास काटने लगा। छत के ऊपर से करीब 66 केवी की हाईटेंशन बिजली लाइन गुजर रही थी।घास काटते समय उसका हाथ हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। तार की चपेट में आते ही उसे जोरदार करंट लगा और वह गंभीर रूप से झुलस गया। करंट लगने के दौरान तेज धमाका होने से आसपास के लोग भी घबरा गए। हादसे के बाद बिजली सप्लाई भी बाधित हो गई और इलाके में कई घंटे तक बिजली बंद रही।लोगों ने तुरंत गजेंद्र को फेज-6 स्थित सिविल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार उसके शरीर का करीब 30 फीसदी हिस्सा झुलसा है। उसकी हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद संबंधित विभाग की टीम ने भी बिजली आपूर्ति को लेकर कार्रवाई की।