Mohali News: बनूड़ में धान की कटाई शुरू, किसान सरकारी खरीद और खाद की मांग पर अड़े
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:12 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
लांडरां/बनूड़। बनूड़ क्षेत्र में अगेती धान की कटाई शुरू हो गई है। किसान जल्द आलू की बोआई के लिए जल्दी पकने वाली धान की किस्में बोते हैं। किसान केसर सिंह कनौड़, सतविंदर सिंह और लालू कंबोज कनौड़ ने बताया कि क्षेत्र में अधिकतर किसान सब्जियों, खासकर अगेती आलू की खेती करते हैं। धान की कटाई के बाद खेतों में आलू की बोआई की जाती है। कंबाइन मालिक केसर सिंह कनौड़ ने कहा कि बारिश की कमी के बावजूद इस बार धान की पैदावार अच्छी रहने की उम्मीद है। किसान नेताओं ने प्रदेश सरकार से तुरंत सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य मिल सकेगा। किसान नेताओं ने आलू की बोआई के लिए डीएपी खाद का पर्याप्त प्रबंध करने की भी मांग की।
विज्ञापन