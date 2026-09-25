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Mohali News: रॉयल एस्टेट सोसाइटी में खुला व्यायामशाला, एक साथ 11 लोग कर सकेंगे कसरत

Fri, 25 Sep 2026 02:36 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:36 AM IST
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Open-air gym inaugurated at Royal Estate Society; 11 people can work out simultaneously
जीरकपुर। नगर परिषद ने रॉयल एस्टेट सोसाइटी में एक खुला व्यायामशाला स्थापित किया है। इससे सोसाइटी के निवासियों को निजी व्यायामशाला जाने या दूर व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस व्यायामशाला में एक साथ नौ से ग्यारह लोग विभिन्न उपकरणों पर कसरत कर सकेंगे। यह खुला व्यायामशाला खुले स्थान पर तैयार किया गया है। इससे लोग सुबह और शाम के समय प्राकृतिक वातावरण में व्यायाम का लाभ उठा सकेंगे। व्यायामशाला में हृदय संबंधी व्यायाम के साथ शरीर के अलग-अलग हिस्सों के लिए मशीनें उपलब्ध हैं। यह सुविधा बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सहित सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए है। नगर परिषद इसे सार्वजनिक स्थानों पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है।
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सोसाइटी के निवासियों को अब नियमित शारीरिक दक्षता के लिए अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। वे सुबह-शाम सैर के साथ यहीं व्यायाम भी कर सकेंगे। गुरप्रीत सिंह विर्क, प्रधान, नगर परिषद जीरकपुर ने कहा कि शहर में विकास कार्यों के लिए पैसों की कमी नहीं है। लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना परिषद की प्राथमिकता है। यह व्यायामशाला खुले स्थान पर बनाया गया है। इससे व्यायाम करने वाले प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकेंगे। इसमें हृदय संबंधी व्यायाम और शरीर के विभिन्न हिस्सों के लिए मशीनें लगाई गई हैं। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी अपनी क्षमतानुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। यह सुविधा निवासियों को घर के पास ही व्यायाम का अवसर देगी। उन्हें निजी व्यायामशाला के महंगे शुल्क से भी मुक्ति मिलेगी।
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