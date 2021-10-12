Mohali News: 5820 नशीली गोलियों के साथ एक गिरफ्तार
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:09 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:09 AM IST
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लालडू। पुलिस ने अंबाला-नारायणगढ़ मार्ग पर एक बड़ी कार्रवाई की है। नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति को 5820 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान हरदीप सिंह निवासी अमलाला, डेराबस्सी के तौर पर हुई है। पुलिस नंगला मोड़ पर मौजूद थी। उसी समय हरदीप सिंह पैदल आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह पीछे मुड़ने लगा। इस पर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने उसे काबू कर तलाशी ली। उसके पास से 5820 नशे के तौर पर इस्तेमाल होने वाली लैमोटिन गोलियां बरामद हुईं। हरदीप सिंह इन गोलियों से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। पुलिस ने हरदीप सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
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