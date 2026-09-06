Mohali News: अब शहर प्रवेश करते ही नजर आएगी स्मार्ट और शानदार पहचान
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:06 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:06 AM IST
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मोहाली। नगर निगम ने शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों को आधुनिक और आकर्षक बनाने की योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य चंडीगढ़ की तर्ज पर मोहाली को एक नई पहचान देना है। अब शहर में प्रवेश करते ही लोगों को सुंदर और व्यवस्थित द्वार नजर आएंगे।
निगम ने प्रवेश द्वारों के सुंदरीकरण और आधुनिकीकरण पर काम शुरू किया है। योजना के तहत इनके नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी भी निगम ही संभालेगा। मोहाली में बड़ी संख्या में बाहरी शहरों और राज्यों से लोग आते हैं। ऐसे में आकर्षक प्रवेश मार्ग शहर की छवि को बेहतर बनाएंगे। इन स्थानों पर हरियाली, बेहतर स्वरूप और आधुनिक सुविधाओं को शामिल करने की योजना है। सुंदरीकरण के साथ इनके नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी भी नगर निगम सुनिश्चित करेगा। निगम की यह योजना सफल रही तो शहर में प्रवेश करते ही लोगों को एक साफ-सुथरा और सुनियोजित मोहाली नजर आएगा। यह पहल शहर की पहचान को मजबूत करेगी।
नई साइट का विकास
नगर निगम ने विकास कार्यों के लिए एक नई साइट चिह्नित की है। यह स्थान करीब पांच साल से उपयोग में नहीं था। इस दौरान इसके विकास को लेकर कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आया था। अब निगम ने इस स्थान के विकास की दिशा में कदम बढ़ाया है। यहां जल्द ही एक विकास परियोजना शुरू करने की तैयारी है।
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रखरखाव पर विशेष ध्यान
निगम का ध्यान केवल सुंदरीकरण तक सीमित नहीं रहेगा। विकसित किए जाने वाले स्थानों के नियमित रखरखाव पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि शहर के प्रवेश द्वार हमेशा आकर्षक और व्यवस्थित बने रहें। यह पहल मोहाली की दीर्घकालिक छवि सुधारने में मदद करेगी। निगम का लक्ष्य शहर को एक आधुनिक और सुनियोजित पहचान देना है।
मोहाली में प्रवेश करते ही लोगों को शहर की अच्छी और आधुनिक छवि दिखाई दे, इसी उद्देश्य से प्रमुख प्रवेश द्वार का मेकओवर किया जाएगा। सौंदर्यीकरण के साथ इनके नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी भी नगर निगम सुनिश्चित करेगा। - सरबजीत सिंह समाना, मेयर
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निगम ने प्रवेश द्वारों के सुंदरीकरण और आधुनिकीकरण पर काम शुरू किया है। योजना के तहत इनके नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी भी निगम ही संभालेगा। मोहाली में बड़ी संख्या में बाहरी शहरों और राज्यों से लोग आते हैं। ऐसे में आकर्षक प्रवेश मार्ग शहर की छवि को बेहतर बनाएंगे। इन स्थानों पर हरियाली, बेहतर स्वरूप और आधुनिक सुविधाओं को शामिल करने की योजना है। सुंदरीकरण के साथ इनके नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी भी नगर निगम सुनिश्चित करेगा। निगम की यह योजना सफल रही तो शहर में प्रवेश करते ही लोगों को एक साफ-सुथरा और सुनियोजित मोहाली नजर आएगा। यह पहल शहर की पहचान को मजबूत करेगी।
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नई साइट का विकास
नगर निगम ने विकास कार्यों के लिए एक नई साइट चिह्नित की है। यह स्थान करीब पांच साल से उपयोग में नहीं था। इस दौरान इसके विकास को लेकर कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आया था। अब निगम ने इस स्थान के विकास की दिशा में कदम बढ़ाया है। यहां जल्द ही एक विकास परियोजना शुरू करने की तैयारी है।
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रखरखाव पर विशेष ध्यान
निगम का ध्यान केवल सुंदरीकरण तक सीमित नहीं रहेगा। विकसित किए जाने वाले स्थानों के नियमित रखरखाव पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि शहर के प्रवेश द्वार हमेशा आकर्षक और व्यवस्थित बने रहें। यह पहल मोहाली की दीर्घकालिक छवि सुधारने में मदद करेगी। निगम का लक्ष्य शहर को एक आधुनिक और सुनियोजित पहचान देना है।
मोहाली में प्रवेश करते ही लोगों को शहर की अच्छी और आधुनिक छवि दिखाई दे, इसी उद्देश्य से प्रमुख प्रवेश द्वार का मेकओवर किया जाएगा। सौंदर्यीकरण के साथ इनके नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी भी नगर निगम सुनिश्चित करेगा। - सरबजीत सिंह समाना, मेयर