Mohali News: लोकल बसों का संचालन नहीं, परेशानी झेल रहे मोहाली के लोग

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मोहाली में लोकल बसों की सुविधा नहीं होने के कारण लोगों को छोटी दूरी तय करने के लिए भी अधिक किराया खर्च करना पड़ता है। कई बार ऑटो या अन्य साधन आसानी से नहीं मिलते, जिससे यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। सुबह और शाम के व्यस्त समय में यह परेशानी और बढ़ जाती है। विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों तक पहुंचने में दिक्कत होती है, वहीं नौकरीपेशा लोगों को समय पर कार्यालय पहुंचने की चिंता रहती है।बुजुर्गों और महिलाओं को ज्यादा परेशानीसार्वजनिक परिवहन की कमी का असर उन लोगों पर भी पड़ रहा है, जिनके पास अपना वाहन नहीं है। बुजुर्गों और महिलाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ता है। इससे सफर महंगा होने के साथ-साथ असुविधाजनक भी हो जाता है। फेज-2 निवासी तरविंदर कौर , सुनीता , हरजीत सिंह ने बताया कि लगातार बसें नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। मोहाली में लोकल बसों का नियमित संचालन शुरू किया जाए और प्रमुख सेक्टरों, बाजारों, अस्पतालों व शिक्षण संस्थानों को बस सेवा से जोड़ा जाए। इससे लोगों को सस्ता और सुविधाजनक सफर मिल सकेगा। फिलहाल लोकल बस सेवा को लेकर समस्या बरकरार है और लोगों को समाधान का इंतजार है। मोहाली नगर निगम के मेयर सरबजीत सिंह सामाना ने बताया कि जल्द ही बसों केा शुरू करने का प्रपोजल बनाया जा रहा है। जल्द ही इसे पूरे शहर में बस सर्विस शुरू करेंगे।