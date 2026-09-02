Mohali News: मां-बेटे से मारपीट, एक के खिलाफ मामला दर्ज

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जीरकपुर। यमुना एनक्लेव के आकाश टावर में एक बुजुर्ग महिला और उनके बेटे से मारपीट का मामला सामने आया है। ढकोली पुलिस ने महिला की शिकायत पर विजय दत्ता के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी पर बीएनएस की धारा 115(2), 126(2) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है। 67 वर्षीय उषा गोयल ने बताया कि 26 अगस्त की रात उनके बेटे तरुण गोयल से विजय दत्ता ने मारपीट की। जब उषा गोयल बचाने आईं तो विजय दत्ता ने उन्हें भी घूंसा मारा। सोसाइटी के लोगों ने दोनों को बचाया। उषा गोयल ने आरोप लगाया कि विजय दत्ता की पत्नी पूजा दत्ता ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।