Mohali News: डेराबस्सी में 2500 लाभार्थियों को एमएमएसवाई स्वास्थ्य कार्ड वितरित

विज्ञापन

डेराबस्सी। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना (एमएमएसवाई) के तहत डेराबस्सी में करीब 2500 लाभार्थियों को स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। इस वितरण समारोह में विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विधायक रंधावा ने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि इन कार्डों से लाभार्थियों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने कार्ड वितरण के लिए विशेष व्यवस्था की है। 400 से अधिक कार्ड वाले गांवों में कैंप लगेंगे, जबकि अन्य क्षेत्रों में घर-घर जाकर कार्ड दिए जाएंगे। एसएमओ, सब-डिविजनल अस्पताल डेराबस्सी ने भी लोगों से एमएमएसवाई स्वास्थ्य कार्ड बनवाने की अपील की। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता उपस्थित रहे।