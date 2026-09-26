Mohali News: नाबालिग लापता, परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई

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जीरकपुर। दयालपुरा रोड पर काम करने वाली एक 16 वर्षीय नाबालिग लापता हो गई है। उसकी मां ने अज्ञात युवक पर शादी का झांसा देकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात युवक के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2) और 96 के तहत मामला दर्ज किया है। नाबालिग 18 सितंबर को सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन काम पर नहीं पहुंची। उसकी मां भी उसी सोसाइटी में काम करती है। परिजनों ने कई दिनों तक तलाश की, पर कोई सुराग नहीं मिला। मां ने पुलिस को दी शिकायत में अपहरण की आशंका जताई है। पुलिस नाबालिग की तलाश कर रही है और मामले की जांच में जुटी है।