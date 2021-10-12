Mohali News: पांच किलो गांजे सहित एक व्यक्ति गिरफ्तार

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पुलिस स्टेशन लालड़ू के एसएचओ आकाश शर्मा की टीम ने गश्त के दौरान झरमड़ी बैरियर के पास पिंकू को पकड़ा। वह पुलिस को देखकर संदिग्ध हालात में वापस मुड़ने लगा था। तलाशी लेने पर उसके बैग से पांच किलो गांजा बरामद हुआ। लालड़ू पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।



लालड़ू। पुलिस ने अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर एक व्यक्ति को पांच किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पिंकू कुमार है।