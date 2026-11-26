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जॉनिता डोडा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता के साथ दैनिक जीवन में छोटे-छोटे सकारात्मक बदलाव करना भी बेहद जरूरी है। इस दौरान डॉ. रति अरोड़ा ने हस्तकला कार्यशाला में पुराने कपड़ों और कपड़े के टुकड़ों से उपयोगी थैले बनाना सिखाया। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उत्साह से भाग लिया। बेहतर थैले बनाने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम कुमार मित्तल, प्रिंसिपल नीतू कंबोज, जसविंदर डोडा और हरशदीप डोडा सहित विभिन्न स्कूलों के शिक्षक व विद्यार्थी मौजूद रहे। सभी ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया और आयोजन की खूब सराहना की। जॉनिता डोडा ने सभी सहयोगियों का दिल से आभार जताया। संवाद