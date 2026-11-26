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अन्य मुकाबलों में भी दिखा दमखम



ओडिशा नेवल टाटा हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर ने जमशेदपुर को 3-1 और सुरजीत हॉकी अकादमी जालंधर ने तमिलनाडु को 4-0 से हराया। नामधारी इलेवन ने शूटआउट में सोनीपत को 5-4 से शिकस्त दी। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 3-3 से बराबर थीं।

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मोहाली। बलबीर सिंह सीनियर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में चल रही पंजाब हॉकी लीग सीजन-3 में मेजबान राउंडग्लास हॉकी अकादमी का शानदार प्रदर्शन जारी है। छठे दिन टीम ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई को 8-3 से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की और अंक तालिका में शीर्ष स्थान मजबूत किया।