Mohali News: खरड़ पुलिस ने नशा करने के आदी युवक को पकड़ा, एनडीपीएस एक्ट में केस
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:20 AM IST
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खरड़। खरड़ सदर पुलिस ने गश्त के दौरान नशा करने के आदी एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस जानकारी के अनुसार, एएसआई चमकौर सिंह अपनी टीम के साथ झुगियां रोड पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली। इसमें बताया गया कि गांव झुगियां निवासी दिलप्रीत सिंह उर्फ लाडी नशा करने का आदी है। सूचना में यह भी बताया गया कि वह इस समय भी नशा करके गांव झुगियां में घूम रहा है। पुलिस पार्टी तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही आरोपी दिलप्रीत सिंह वहां से खिसकने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे काबू कर लिया। हालांकि, तलाशी के दौरान उसके पास से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ।
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पुलिस जानकारी के अनुसार, एएसआई चमकौर सिंह अपनी टीम के साथ झुगियां रोड पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली। इसमें बताया गया कि गांव झुगियां निवासी दिलप्रीत सिंह उर्फ लाडी नशा करने का आदी है। सूचना में यह भी बताया गया कि वह इस समय भी नशा करके गांव झुगियां में घूम रहा है। पुलिस पार्टी तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही आरोपी दिलप्रीत सिंह वहां से खिसकने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे काबू कर लिया। हालांकि, तलाशी के दौरान उसके पास से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ।
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