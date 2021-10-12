Mohali News: नेचर पार्क में पेड़ कटाई का मामला एनजीटी पहुंचा

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शिकायत में आरोप है कि निजी लाभ के लिए हरित क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां हो रही हैं। स्थानीय निवासियों ने भी पेड़ों की सुरक्षा पर आपत्ति जताई है। झालबुट्टी ने एनजीटी से पर्यावरण अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण करवाने की मांग की है। उन्होंने काटे गए पेड़ों की संख्या, प्रजाति और स्थिति की जांच करने को कहा है। साथ ही, यह भी पता लगाने की मांग की है कि बिल्डर ने सभी जरूरी अनुमति और एनओसी ली थी या नहीं। शिकायत के साथ प्रकाशित समाचार की प्रति भी संलग्न की गई है।जांच और कार्रवाई की मांगशिकायत में जांच पूरी होने तक पेड़ काटने और निर्माण गतिविधियां रोकने की मांग की गई है। जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश देने को भी कहा गया है। जरूरत पड़ने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और क्षेत्र के पुनर्स्थापन की भी मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने हरित क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाने की अपील की है।