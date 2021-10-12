Mohali News: नेचर पार्क में पेड़ कटाई का मामला एनजीटी पहुंचा
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:41 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:41 AM IST
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मोहाली। फेज आठ स्थित नेचर पार्क में पेड़ों की कथित कटाई और हरित क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने का मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) तक पहुंच गया है। फेज दो निवासी मनजीत सिंह झालबुट्टी ने एनजीटी की प्रधान पीठ, नई दिल्ली में शिकायत भेजी है। उन्होंने मामले की तत्काल जांच और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत में आरोप है कि निजी लाभ के लिए हरित क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां हो रही हैं। स्थानीय निवासियों ने भी पेड़ों की सुरक्षा पर आपत्ति जताई है। झालबुट्टी ने एनजीटी से पर्यावरण अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण करवाने की मांग की है। उन्होंने काटे गए पेड़ों की संख्या, प्रजाति और स्थिति की जांच करने को कहा है। साथ ही, यह भी पता लगाने की मांग की है कि बिल्डर ने सभी जरूरी अनुमति और एनओसी ली थी या नहीं। शिकायत के साथ प्रकाशित समाचार की प्रति भी संलग्न की गई है।
जांच और कार्रवाई की मांग
शिकायत में जांच पूरी होने तक पेड़ काटने और निर्माण गतिविधियां रोकने की मांग की गई है। जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश देने को भी कहा गया है। जरूरत पड़ने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और क्षेत्र के पुनर्स्थापन की भी मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने हरित क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाने की अपील की है।
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शिकायत में आरोप है कि निजी लाभ के लिए हरित क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां हो रही हैं। स्थानीय निवासियों ने भी पेड़ों की सुरक्षा पर आपत्ति जताई है। झालबुट्टी ने एनजीटी से पर्यावरण अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण करवाने की मांग की है। उन्होंने काटे गए पेड़ों की संख्या, प्रजाति और स्थिति की जांच करने को कहा है। साथ ही, यह भी पता लगाने की मांग की है कि बिल्डर ने सभी जरूरी अनुमति और एनओसी ली थी या नहीं। शिकायत के साथ प्रकाशित समाचार की प्रति भी संलग्न की गई है।
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जांच और कार्रवाई की मांग
शिकायत में जांच पूरी होने तक पेड़ काटने और निर्माण गतिविधियां रोकने की मांग की गई है। जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश देने को भी कहा गया है। जरूरत पड़ने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और क्षेत्र के पुनर्स्थापन की भी मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने हरित क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाने की अपील की है।
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