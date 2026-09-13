फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Issue of Phase-11 dumping point heats up; delegation meets Mayor

Mohali News: फेज-11 के डंपिंग पॉइंट का मुद्दा गरमाया, मेयर से मिला प्रतिनिधिमंडल

Sun, 13 Sep 2026 02:12 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
Issue of Phase-11 dumping point heats up; delegation meets Mayor
मोहाली। फेज-11 के पास जगतपुरा में बने आरएमसी पॉइंट को लेकर क्षेत्रवासियों में चिंता बढ़ गई है। पार्षद अमरजीत सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम के मेयर सरबजीत सिंह समाना से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने डंपिंग पॉइंट की समस्या और इससे संबंधित बजट पास होने की खबरों का मुद्दा उठाया। विभिन्न समाचार पत्रों में आरएमसी पॉइंट से संबंधित बजट मंजूर होने की खबरें प्रकाशित हुई थीं। इसके बाद फेज-11, सेक्टर-48 और आसपास के इलाकों के निवासियों में चिंता बढ़ गई। लोगों को आशंका है कि डंपिंग पॉइंट की समस्या का समाधान होने के बजाय यह और गंभीर हो सकती है। मेयर सरबजीत सिंह समाना ने इन खबरों को स्पष्ट रूप से खारिज किया। उन्होंने बताया कि जिस एस्टीमेट के पास होने की खबरें सामने आई हैं, वह एफएंडसीसी बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं था। उसे मंजूरी भी नहीं दी गई है। मेयर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि डंपिंग पॉइंट से पूरा कचरा उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
विज्ञापन




प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्य

प्रतिनिधिमंडल में आप के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह बरनाला मौजूद थे। राज्य संयुक्त सचिव स्वर्णलता भी इस दौरान उपस्थित रहीं। रिटायर्ड एसोसिएशन के प्रधान रणजीत सिंह ढिल्लों भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। ब्लॉक प्रधान तरनजीत सिंह, मनवीर कौर, रमणदीप सिंह और अरविंदर पाल सिंह भी मेयर से मिलने गए। क्षेत्र के अन्य निवासी भी इस मुलाकात में शामिल थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed