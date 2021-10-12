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Mohali News: नशे में धुत बस चालक ने डिवाइडर तोड़ा

Thu, 22 Oct 2026 01:59 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:59 AM IST
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Intoxicated bus driver crashes into divider
खरड़। खरड़ बस स्टैंड चौक पर 21 अक्तूबर को एक स्कूल की छोटी बस सड़क के मध्य बने विभाजक से टकराकर बाड़ तोड़ते हुए रुक गई। सौभाग्य से, दुर्घटना के समय बस में कोई बच्चा नहीं था। बस का चालक शराब के नशे में धुत पाया गया। सड़क से गुजर रहे लोगों ने उसे बाहर निकाला। चालक ने स्वयं को निवासी खानपुर खरड़ बताया। नशे के कारण वह अपने स्कूल का नाम नहीं बता सका। यह बस खरड़ से मोहाली 11 फेस बच्चों को एक निजी स्कूल ले जाती है। राहगीरों ने बताया कि यह टाटा मैजिक छोटी बस पहले सड़क किनारे खड़े एक स्कूटर से टकराई थी। बाद में क्रेन की सहायता से बस को हटाया गया। हैरानी की बात है कि मौके पर मौजूद यातायात पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
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