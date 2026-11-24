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मोहाली। बलौंगी और आसपास के इलाकों में बुनियादी समस्याओं पर विरोध तेज हो गया है। वाल्मीकि शक्ति संगठन पंजाब के प्रधान सरबजीत सिंह रॉकी ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। रॉकी ने कूड़े के ढेर, गंदगी, पानी की कमी, नशे की बिक्री और खराब सड़कों जैसे मुद्दों को उठाया है। उन्होंने बलौंगी, बड़ा माजरा और अंब साहिब कॉलोनी में कूड़ा फेंकने के लिए पक्की जगह तय करने, उसे जलाने पर रोक लगाने और कूड़ा स्थल से सब्जी मंडी हटाने की मांग की। रॉकी ने इलाके में नशे की बिक्री रोकने, पुलिस व्यवस्था मजबूत करने और पानी की समस्या दूर करने की भी मांग की। इसके अलावा, बलौंगी थाने से शिव मंदिर तक पक्की सड़क बनाने की मांग भी उठाई गई। अन्य मांगों में बड़ा माजरा में पुलिस चौकी, झुग्गियों की जांच और सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा किट देना शामिल है।