विज्ञापन





मोहाली। श्री गुरु रविदास के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित शोभायात्रा के स्वागत की तैयारियां जिला प्रशासन ने तेज कर दी हैं। यह शोभायात्रा 2 दिसंबर को जिले में प्रवेश करेगी। उपायुक्त आदित्य डचालवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सुरक्षा, यातायात, सफाई, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने सड़कों की मरम्मत, पेड़ों की छंटाई और ढीली बिजली तारों को दुरुस्त करने को कहा है। एंबुलेंस, मेडिकल टीम, मोबाइल शौचालय और लंगर स्थलों पर पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। शोभायात्रा लालड़ू, डेराबस्सी, जीरकपुर, एयरपोर्ट चौक और अन्य प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी। सभी विभागों को 1 दिसंबर शाम पांच बजे तक तैयारियों की रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। यात्रा 3 दिसंबर को रूपनगर जिले के लिए रवाना होगी।