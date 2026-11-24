माई सिटी रिपोर्टरडेराबस्सी। श्रीमती एनएन मोहन डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ को समर्पित एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन सीसीआरटी, नई दिल्ली की ओर से आयोजित कार्यक्रम में करीब 350 विद्यार्थियों ने भाग लिया।रिसोर्स पर्सन हरविंदर कौर ने विद्यार्थियों को गुरु जी के जीवन, शिक्षाओं और शहादत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुरु जी ने मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस दौरान पेंटिंग, क्विज, भाषण और लेख प्रतियोगिताएं करवाई गईं। प्रिंसिपल प्रीतम दास शर्मा ने विद्यार्थियों को गुरु जी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिताओं में गुंजन, माही, सिमरन और शिवानी ने प्रथम स्थान हासिल किया। विजेताओं को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।