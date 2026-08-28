फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   In Mohali an only brother died in a road accident while on his way to get rakhis tied by his three sisters

मोहाली: रक्षाबंधन पर तीन बहनों से राखी बंधवाने जा रहे इकलौते भाई की सड़क हादसे में मौत

Fri, 28 Aug 2026 06:24 PM IST
मयूर शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: मयूर शर्मा Updated Fri, 28 Aug 2026 06:24 PM IST
सार

मृतक की पहचान गांव मच्छलीकलां निवासी परमप्रीत के रूप में हुई है। वह परिवार का इकलौता बेटा था और तीन बहनों का भाई था। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सिविल अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया।

विज्ञापन
In Mohali an only brother died in a road accident while on his way to get rakhis tied by his three sisters
परमप्रीत की फाइल फोटो - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रक्षाबंधन पर अपनी तीन बहनों से राखी बंधवाने घर जा रहे 23 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा शुक्रवार सुबह एयरपोर्ट चौक के पास भारतमाला रोड पर हुआ। मृतक की पहचान गांव मच्छलीकलां निवासी परमप्रीत के रूप में हुई है। वह परिवार का इकलौता बेटा था और तीन बहनों का भाई था। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सिविल अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हादसे के लिए जिम्मेदार वाहन का पता लगाया जा सके।
विज्ञापन


छह महीने से जीरकपुर के होटल में कर रहा था काम

परमप्रीत पेशे से इलेक्ट्रिशियन था और पिछले करीब छह महीने से जीरकपुर के एक होटल में काम कर रहा था। वह वहीं अपनी रिश्तेदारी में रह रहा था। शुक्रवार सुबह करीब साढ़े सात बजे छुट्टी होने के बाद वह बाइक से अपने गांव मच्छलीकलां स्थित घर के लिए निकला था। परिवार के मुताबिक, रक्षाबंधन के मौके पर वह अपनी बहनों से राखी बंधवाने घर जा रहा था।
विज्ञापन

बताया गया कि जैसे ही वह एयरपोर्ट रोड पर भारतमाला प्रोजेक्ट के पास पहुंचा, तभी किसी अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद परमप्रीत सड़क किनारे जा गिरा। इसी दौरान डिवाइडर का एंगल उसके सिर में जा लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


राहगीर ने दी पुलिस को सूचना

मृतक के दोस्त गुरजीत सिंह ने बताया कि हादसे के समय सुबह का वक्त होने के कारण सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। टक्कर के बाद परमप्रीत सड़क किनारे पड़ा रहा। वहां से गुजर रहे एक राहगीर की नजर उस पर पड़ी तो उसने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

गुरजीत ने बताया कि परमप्रीत के पिता बुजुर्ग हैं और वह बहुत कम काम कर पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी काफी हद तक परमप्रीत के कंधों पर थी। उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।


सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

एसएचओ अमनदीप कंबोज ने बताया कि  पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों के मुताबिक, पोस्टमार्टम शनिवार को होने की उम्मीद है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है और एयरपोर्ट चौक से आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान की जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed