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Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Husband fled to Canada after visiting Shimla post-wedding and taking the jewellery; case registered.

Mohali News: शादी के बाद शिमला घूमे फिर गहने लेकर कनाडा भागा पति, मामला दर्ज

Sun, 25 Oct 2026 02:14 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:14 AM IST
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Husband fled to Canada after visiting Shimla post-wedding and taking the jewellery; case registered.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मोहाली। कनाडा से आए एक परिवार ने पुर्तगाल की स्थायी निवासी युवती से मोहाली में शादी की। आरोप है कि शादी का पूरा खर्च युवती से कराया गया, जिसके बाद पति-पत्नी शिमला घूमने गए। पति ने युवती के सारे गहने अपने पास रख लिए और बाद में तलाक का दबाव बनाकर परिवार के साथ कनाडा भाग गया। अप्रवासी भारतीय थाना पुलिस ने पति पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती संदीप कौर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी सगाई 12 अगस्त 2025 को सतनाम सिंह से हुई थी। शादी 8 मार्च 2026 को मोहाली के गुरुद्वारा कुराली के नजदीक एक आयोजन स्थल पर हुई थी। शादी के समय लड़के वालों को सोने के गहने दिए गए थे, जिसमें कड़ा, अंगूठी और सेट शामिल थे। शादी के लगभग 20 दिन बाद पति, सास और ससुर कनाडा वापस चले गए। संदीप कौर ने आरोप लगाया कि भारत में बिताए इन 20 दिन के दौरान ससुराल वालों ने उसे उम्मीद के मुताबिक दहेज न लाने के लिए ताने दिए। संदीप कौर के छोटे कद को भी तलाक मांगने का बहाना बनाया गया। शादी के अगले ही दिन से जेठ-जेठानी और सास-ससुर ने सतनाम सिंह को तलाक देने के लिए कहा। अब वह दूरभाष करती है तो कोई जवाब नहीं मिलता।
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