फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Religious events to be held in Nayagaon on the occasion of Maharishi Valmiki Jayanti; a procession will be taken out on the 26th.

Mohali News: महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस पर नयागांव में धार्मिक आयोजन, 26 को निकलेगी शोभायात्रा

Sun, 25 Oct 2026 02:22 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
Religious events to be held in Nayagaon on the occasion of Maharishi Valmiki Jayanti; a procession will be taken out on the 26th.
नयागांव। पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन शाखा नयागांव की ओर से महर्षि वाल्मीकि का प्रकट दिवस आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर रविवार को दोपहर 12 बजे सभी श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगाया जाएगा। सोमवार को शाम 4 बजे एक भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी।फेडरेशन की ओर से महर्षि वाल्मीकि के पावन प्रकट दिवस पर भगवान वाल्मीकि गुरु संगठन का स्वागत किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अकाली दल खरड़ हलका प्रभारी सरदार रविंद्र सिंह खेरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। फेडरेशन की ओर से सभी श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में शामिल होकर महर्षि वाल्मीकि जी का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की गई है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed