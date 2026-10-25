Mohali News: पीरमुछल्ला-ढकोली-किशनपुरा की 97 लाख से खस्ताहाल सड़कों का होगा नवीनीकरण

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जीरकपुर। पीरमुछल्ला-ढकोली-किशनपुरा को आपस में जोड़ने वाली लिंक सड़क से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। करीब 97 लाख रुपये की लागत से बनने वाली इस सड़क के निर्माण कार्य की शुरुआत हलका विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने करवाई। सड़क तैयार होने के बाद स्थानीय निवासियों को आने-जाने के लिए बेहतर संपर्क मार्ग उपलब्ध होगा। इस लिंक सड़क का निर्माण नगर परिषद जीरकपुर की ओर से करवाया जाएगा। सड़क बनने से आसपास की रिहायशी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। खासकर रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को आवाजाही के लिए बेहतर विकल्प मिल सकेगा। इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी। लिंक सड़क का निर्माण पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों को अपने कामकाज, बाजार और अन्य जरूरी स्थानों तक पहुंचने में सहूलियत होगी। सड़क की बेहतर सुविधा से क्षेत्र में आवाजाही अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी। निर्माण कार्य की शुरुआत के मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह विर्क, पार्षद संजीव बंसल, पुनीत सिंगला, ईओ परविंदर सिंह भट्टी व अन्य मौजूद रहे। करीब 97 लाख रुपये की लागत वाली इस परियोजना से क्षेत्र में सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। अब लोगों को निर्माण कार्य पूरा होने का इंतजार रहेगा, ताकि वे इस मार्ग का लाभ उठा सकें।कोटजीरकपुर की सड़कों के नवीनीकरण के लिए करोड़ों रुपये के विकास कार्य शुरू करवाए गए हैं। इनमें पीरमुछल्ला, ढकोली और किशनपुरा क्षेत्र की सड़कें भी शामिल हैं। इनका काम शनिवार को शुरू करवा दिया गया है, जिसे अगले एक से दो सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। सड़कें बनने के बाद लोगों को आवाजाही के दौरान होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी। -गुरप्रीत सिंह विर्क, प्रधान, नगर परिषद जीरकपुर।