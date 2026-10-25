फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Dilapidated roads in Peermuchalla-Dhakoli-Kishanpura to be renovated at a cost of Rs 97 lakh

Mohali News: पीरमुछल्ला-ढकोली-किशनपुरा की 97 लाख से खस्ताहाल सड़कों का होगा नवीनीकरण

Sun, 25 Oct 2026 02:19 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
Dilapidated roads in Peermuchalla-Dhakoli-Kishanpura to be renovated at a cost of Rs 97 lakh
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

जीरकपुर। पीरमुछल्ला-ढकोली-किशनपुरा को आपस में जोड़ने वाली लिंक सड़क से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। करीब 97 लाख रुपये की लागत से बनने वाली इस सड़क के निर्माण कार्य की शुरुआत हलका विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने करवाई। सड़क तैयार होने के बाद स्थानीय निवासियों को आने-जाने के लिए बेहतर संपर्क मार्ग उपलब्ध होगा। इस लिंक सड़क का निर्माण नगर परिषद जीरकपुर की ओर से करवाया जाएगा। सड़क बनने से आसपास की रिहायशी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। खासकर रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को आवाजाही के लिए बेहतर विकल्प मिल सकेगा। इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी। लिंक सड़क का निर्माण पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों को अपने कामकाज, बाजार और अन्य जरूरी स्थानों तक पहुंचने में सहूलियत होगी। सड़क की बेहतर सुविधा से क्षेत्र में आवाजाही अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी। निर्माण कार्य की शुरुआत के मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह विर्क, पार्षद संजीव बंसल, पुनीत सिंगला, ईओ परविंदर सिंह भट्टी व अन्य मौजूद रहे। करीब 97 लाख रुपये की लागत वाली इस परियोजना से क्षेत्र में सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। अब लोगों को निर्माण कार्य पूरा होने का इंतजार रहेगा, ताकि वे इस मार्ग का लाभ उठा सकें।

कोट
जीरकपुर की सड़कों के नवीनीकरण के लिए करोड़ों रुपये के विकास कार्य शुरू करवाए गए हैं। इनमें पीरमुछल्ला, ढकोली और किशनपुरा क्षेत्र की सड़कें भी शामिल हैं। इनका काम शनिवार को शुरू करवा दिया गया है, जिसे अगले एक से दो सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। सड़कें बनने के बाद लोगों को आवाजाही के दौरान होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी। -गुरप्रीत सिंह विर्क, प्रधान, नगर परिषद जीरकपुर।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed