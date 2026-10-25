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Mohali News: कुराली में भगवान वाल्मीकि प्रकाश उत्सव पर निकली भव्य शोभायात्रा

Sun, 25 Oct 2026 02:23 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:23 AM IST
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Grand procession taken out in Kurali on the occasion of Bhagwan Valmiki Prakash Utsav
कुराली। भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर शहर में एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और शहरवासियों ने इसका स्वागत किया।
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शोभायात्रा सब्जी मंडी चौक से शुरू हुई। यह यात्रा सभा के प्रधान चमन लाल की देखरेख में निकाली गई। नगर काउंसिल प्रधान बहादुर सिंह ओके, पार्षद डॉ. अश्वनी कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने ज्योत प्रचंड कर इसे रवाना किया। भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमा को फूलों से सजी पालकी में सुशोभित किया गया था। शोभायात्रा मेन बाजार, रेलवे रोड और बस स्टैंड सहित प्रमुख मार्गों से गुजरी। मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं और शहरवासियों ने इसका स्वागत किया और प्रसाद बांटा। बहादुर सिंह ओके ने कहा कि भगवान वाल्मीकि जी ने समाज को सत्य, धर्म, समानता और सदाचार का मार्ग दिखाया। श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया।
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