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Mohali News: डेराबस्सी में रक्षाबंधन पर बंद मकान से पांच लाख रुपये का सामान चोरी

Sat, 05 Sep 2026 01:41 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:41 AM IST
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Goods worth five lakh rupees stolen from a locked house in Dera Bassi on Raksha Bandhan
डेराबस्सी। गांव मीरपुर की विशाल एनक्लेव में एक बंद मकान से चोरों ने पांच लाख रुपये का सामान चोरी कर लिया। परिवार रक्षाबंधन के मौके पर घर से बाहर गया हुआ था। चोरों ने ढाई लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के गहने और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान चुराया। मकान नंबर 37 की मालिक ज्योति ने बताया कि वह 24 अगस्त को चंडीगढ़ गई थीं। उनके पति आगरा गए हुए थे। 30 अगस्त को घर लौटने पर मुख्य दरवाजे के ताले टूटे मिले। अंदर अलमारियों का सामान बिखरा पड़ा था।
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चोरों ने कार खरीदने के लिए रखे ढाई लाख रुपये नकद चुराए। दो सोने की अंगूठियां, करीब एक किलो पुराने चांदी के आभूषण और बच्चे की गुल्लक भी चोरी हुई। 65 इंच की एलईडी, डबल डोर फ्रिज और वाशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी चोर ले गए। घटना के बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांची गई। 26 अगस्त की देर रात करीब तीन से चार बजे के बीच मकान के बाहर कुछ संदिग्ध लोग दिखे। पीड़ित परिवार ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। एएसआई सुरिंदर सिंह ने मौके का जायजा लिया। पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
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