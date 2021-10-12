Mohali News: जन्मदिन की पार्टी में फायरिंग, पांच गिरफ्तार, पिस्टल और दस कारतूस बरामद

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पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर छापा मारकर इन आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बिमलेश, मंजीत संधू, रवि वर्मा, पवन कुमार और पुष्पिंदर कुमार के रूप में हुई है। पुलिस उपाधीक्षक सिटी-1 गुरचरण सिंह ने पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि फायरिंग की यह वारदात पुरानी रंजिश का नतीजा है। आरोपी रवि वर्मा के भाई रजत की कुछ समय पहले घायल सलमान के गुट के एक सदस्य से लड़ाई हुई थी। इसी विवाद के चलते सलमान और उसके साथियों पर हमला किया गया। पुलिस अब इस पुराने विवाद की गंभीरता का पता लगा रही है। यह भी जांच की जा रही है कि आरोपियों ने फायरिंग की योजना इसी वजह से बनाई थी या नहीं।घटना का विवरणघटना रविवार रात करीब दस बजे गांव मोहाली में खेड़ा के पास हुई थी। सलमान अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी मना रहा था। इसी दौरान दो बाइकों पर सवार होकर चार युवक वहां पहुंचे। सलमान और आरोपियों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने कथित तौर पर फायरिंग कर दी। मौके पर करीब चार से पांच गोलियां चली थीं।पीड़ितों की स्थितिफायरिंग के दौरान एक गोली सलमान की बाजू में लगी। गोली लगने से वह घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। मौके पर मौजूद सुमन नाम की महिला पर भी आरोपियों ने चाकू से हमला किया। हमले में सुमन घायल हो गई और उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे।पुलिस की आगे की कार्रवाईथाना फेज-1 पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपियों की पहचान की थी। इसके बाद अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस मंगलवार को आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड मांगेगी। पुलिस का मुख्य ध्यान वारदात में इस्तेमाल पिस्टल और चाकू बरामद करने पर रहेगा। आरोपियों से यह भी पूछताछ की जाएगी कि उन्हें हथियार कहां से मिले। पुलिस फायरिंग की योजना और पुराने विवाद से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।