फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Firing at birthday party; five arrested, pistol and ten cartridges recovered

Mohali News: जन्मदिन की पार्टी में फायरिंग, पांच गिरफ्तार, पिस्टल और दस कारतूस बरामद

Tue, 01 Sep 2026 01:18 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:18 AM IST
विज्ञापन
Firing at birthday party; five arrested, pistol and ten cartridges recovered
मोहाली। गांव मोहाली में रविवार रात एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना में 18 वर्षीय सलमान को गोली लगी थी और एक महिला सुमन पर चाकू से हमला किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल और दस कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा।
विज्ञापन




पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर छापा मारकर इन आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बिमलेश, मंजीत संधू, रवि वर्मा, पवन कुमार और पुष्पिंदर कुमार के रूप में हुई है। पुलिस उपाधीक्षक सिटी-1 गुरचरण सिंह ने पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि फायरिंग की यह वारदात पुरानी रंजिश का नतीजा है। आरोपी रवि वर्मा के भाई रजत की कुछ समय पहले घायल सलमान के गुट के एक सदस्य से लड़ाई हुई थी। इसी विवाद के चलते सलमान और उसके साथियों पर हमला किया गया। पुलिस अब इस पुराने विवाद की गंभीरता का पता लगा रही है। यह भी जांच की जा रही है कि आरोपियों ने फायरिंग की योजना इसी वजह से बनाई थी या नहीं।
विज्ञापन




घटना का विवरण

घटना रविवार रात करीब दस बजे गांव मोहाली में खेड़ा के पास हुई थी। सलमान अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी मना रहा था। इसी दौरान दो बाइकों पर सवार होकर चार युवक वहां पहुंचे। सलमान और आरोपियों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने कथित तौर पर फायरिंग कर दी। मौके पर करीब चार से पांच गोलियां चली थीं।
विज्ञापन
विज्ञापन




पीड़ितों की स्थिति

फायरिंग के दौरान एक गोली सलमान की बाजू में लगी। गोली लगने से वह घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। मौके पर मौजूद सुमन नाम की महिला पर भी आरोपियों ने चाकू से हमला किया। हमले में सुमन घायल हो गई और उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे।




पुलिस की आगे की कार्रवाई

थाना फेज-1 पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपियों की पहचान की थी। इसके बाद अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस मंगलवार को आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड मांगेगी। पुलिस का मुख्य ध्यान वारदात में इस्तेमाल पिस्टल और चाकू बरामद करने पर रहेगा। आरोपियों से यह भी पूछताछ की जाएगी कि उन्हें हथियार कहां से मिले। पुलिस फायरिंग की योजना और पुराने विवाद से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed