Mohali News: आईसर में छात्रा ने लगाया फंदा, पुलिस जांच जारी

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मोहाली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आईसर) मोहाली में एक नाबालिग छात्रा ने हॉस्टल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। किशोरी बिहार निवासी थी। किशाेरी ने एक सितंबर को आईसर मोहाली के पांच वर्षीय बीएस-एमएस कोर्स में दाखिला लिया था। तीन सितंबर को कक्षाएं लेने के बाद वह हॉस्टल लौट गई। शाम को हॉस्टल स्टाफ ने छात्रा के फंदा लगाने की सूचना प्रबंधन को दी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।