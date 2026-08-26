बिजली संकट से परेशान किसानों का प्रदर्शन: लालड़ू एक्सईएन कार्यालय के सामने धरना, हाईवे जाम की चेतावनी

भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के किसानों ने बुधवार को बिजली विभाग के लालड़ू एक्सईएन कार्यालय के सामने धरना दिया। यह प्रदर्शन कृषि मोटरों के लिए अपर्याप्त बिजली आपूर्ति और लंबे पावर कट के विरोध में किया गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें एक घंटे के भीतर पूरी नहीं हुईं, तो वे अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे जाम कर देंगे।

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धरने की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के जिला उप प्रधान लखविंदर सिंह हैप्पी मलकपुर ने की। इस दौरान किसानों ने पंजाब सरकार और बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।किसानों का कहना है कि बिजली की कमी से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धान की फसल सहित अन्य फसलों के लिए नियमित बिजली आपूर्ति बेहद जरूरी है। लंबे समय तक बिजली कटौती होने से खेतों की सिंचाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इससे किसानों को अपनी फसलों के नुकसान का डर सता रहा है। उन्होंने मांग की कि कृषि मोटरों को पर्याप्त बिजली दी जाए। साथ ही, बिजली कटौती की अवधि को कम किया जाए। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है।किसानों ने बताया कि उन्हें कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। लंबे समय तक बिजली गुल रहने से सिंचाई के पंप नहीं चल पा रहे हैं। यह स्थिति धान जैसी पानी की अधिक आवश्यकता वाली फसलों के लिए गंभीर है। किसानों को अपनी मेहनत और निवेश पर पानी फिरने का डर है। उन्होंने सरकार से इस समस्या का तत्काल समाधान करने की अपील की।किसानों ने बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पंजाब सरकार और बिजली अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए। लखविंदर सिंह हैप्पी मलकपुर ने कहा कि उनकी मांगें जायज हैं। यदि एक घंटे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो वे हाईवे जाम करने को मजबूर होंगे। इस चेतावनी से स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है।