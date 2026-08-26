फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Farmers distressed by power crisis protest Sit-in outside Lalru XEN office warning of highway blockade.

बिजली संकट से परेशान किसानों का प्रदर्शन: लालड़ू एक्सईएन कार्यालय के सामने धरना, हाईवे जाम की चेतावनी

Wed, 26 Aug 2026 11:08 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, लालड़ू
संवाद न्यूज एजेंसी, लालड़ू Published by: Nivedita Updated Wed, 26 Aug 2026 11:08 AM IST
सार

किसानों का कहना है कि बिजली की कमी से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धान की फसल सहित अन्य फसलों के लिए नियमित बिजली आपूर्ति बेहद जरूरी है। लंबे समय तक बिजली कटौती होने से खेतों की सिंचाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

विज्ञापन
Farmers distressed by power crisis protest Sit-in outside Lalru XEN office warning of highway blockade.
लालड़ू में किसानों का प्रदर्शन - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के किसानों ने बुधवार को बिजली विभाग के लालड़ू एक्सईएन कार्यालय के सामने धरना दिया। यह प्रदर्शन कृषि मोटरों के लिए अपर्याप्त बिजली आपूर्ति और लंबे पावर कट के विरोध में किया गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें एक घंटे के भीतर पूरी नहीं हुईं, तो वे अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे जाम कर देंगे।

विज्ञापन




धरने की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के जिला उप प्रधान लखविंदर सिंह हैप्पी मलकपुर ने की। इस दौरान किसानों ने पंजाब सरकार और बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
विज्ञापन


किसानों का कहना है कि बिजली की कमी से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धान की फसल सहित अन्य फसलों के लिए नियमित बिजली आपूर्ति बेहद जरूरी है। लंबे समय तक बिजली कटौती होने से खेतों की सिंचाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इससे किसानों को अपनी फसलों के नुकसान का डर सता रहा है। उन्होंने मांग की कि कृषि मोटरों को पर्याप्त बिजली दी जाए। साथ ही, बिजली कटौती की अवधि को कम किया जाए। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


बिजली आपूर्ति की समस्या
किसानों ने बताया कि उन्हें कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। लंबे समय तक बिजली गुल रहने से सिंचाई के पंप नहीं चल पा रहे हैं। यह स्थिति धान जैसी पानी की अधिक आवश्यकता वाली फसलों के लिए गंभीर है। किसानों को अपनी मेहनत और निवेश पर पानी फिरने का डर है। उन्होंने सरकार से इस समस्या का तत्काल समाधान करने की अपील की।


विरोध प्रदर्शन और चेतावनी
किसानों ने बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पंजाब सरकार और बिजली अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए। लखविंदर सिंह हैप्पी मलकपुर ने कहा कि उनकी मांगें जायज हैं। यदि एक घंटे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो वे हाईवे जाम करने को मजबूर होंगे। इस चेतावनी से स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed