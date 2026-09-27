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Mohali News: पड़ोस में गया परिवार, घर में घुसे चोर<bha>;</bha> एक पकड़ा, दूसरा भागा

Sun, 27 Sep 2026 02:08 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:08 AM IST
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Family visits neighbors, thieves break into house; one caught, the other escapes
जीरकपुर। दयालपुरा के विक्टोरिया गार्डन में एक घर से कीमती गहने चोरी हो गए। परिवार पड़ोस में श्री अखंड पाठ में शामिल होने गया था, तभी दो युवक घर में घुस गए। शिकायतकर्ता सुखविंदर सैनी ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उनके घर को निशाना बनाया। चोरी के बाद दोनों युवक भागने लगे। आसपास के लोगों ने पीछा कर एक आरोपी को पकड़ लिया। हालांकि, उसका साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने पकड़े गए युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना प्रभारी जसवीर सिंह तूर ने बताया कि फरार आरोपी को जल्द पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और घटना से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है। इस घटना से सोसाइटी के लोगों में चिंता का माहौल है।
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