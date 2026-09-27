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जीरकपुर। दयालपुरा के विक्टोरिया गार्डन में एक घर से कीमती गहने चोरी हो गए। परिवार पड़ोस में श्री अखंड पाठ में शामिल होने गया था, तभी दो युवक घर में घुस गए। शिकायतकर्ता सुखविंदर सैनी ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उनके घर को निशाना बनाया। चोरी के बाद दोनों युवक भागने लगे। आसपास के लोगों ने पीछा कर एक आरोपी को पकड़ लिया। हालांकि, उसका साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने पकड़े गए युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना प्रभारी जसवीर सिंह तूर ने बताया कि फरार आरोपी को जल्द पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और घटना से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है। इस घटना से सोसाइटी के लोगों में चिंता का माहौल है।