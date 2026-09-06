फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Electrocution death in Nayagaon: Family demands compensation and government job

नयागांव में करंट से मौत : परिवार ने मांगा मुआवजा और सरकारी नौकरी

Sun, 06 Sep 2026 02:05 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
Electrocution death in Nayagaon: Family demands compensation and government job
नयागांव। 4 सितंबर को बिजली के करंट की चपेट में आने से 48 वर्षीय मेवालाल की मौत हो गई। इस घटना के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार ने प्रशासन से उचित मुआवजा और एक बेटे को सरकारी नौकरी देने की गुहार लगाई है। मेवालाल घर में एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उनकी मौत से परिवार के सामने अब रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। परिजनों का कहना है कि उनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं बचा है। 5 सितंबर को खरड़ अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद मेवालाल का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परिवार के सदस्यों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे।
विज्ञापन

मृतक की पत्नी रामावती ने बताया कि उनके तीन बच्चे हैं, जिनमें से एक की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मेवालाल के परिजनों ने 5 सितंबर को बिजली विभाग के एसडीओ के नाम एक पत्र लिखा। यह पत्र मौके पर मौजूद बिजली विभाग के जेई संदीप कुमार को सौंपा गया। पत्र में परिवार की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए उचित मुआवजे की मांग की गई है। साथ ही, परिवार के एक बेटे को सरकारी नौकरी देने का भी अनुरोध किया गया है। परिजनों का मानना है कि प्रशासन की आर्थिक मदद और रोजगार ही उन्हें इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed