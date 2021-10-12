Mohali News: मुबारकपुर फोकल प्वाइंट पर धूमधाम से मनाया दुर्गा पूजन समारोह

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डेराबस्सी। मुबारकपुर फोकल प्वाइंट में पूर्वांचल महासंघ के प्रधान विजय सिंह और उनकी टीम ने 26वां विशाल दुर्गा पूजन समारोह धूमधाम से मनाया। सांसद डॉ. धर्मवीर गांधी, दीपेंद्र सिंह ढिल्लों, उदयवीर सिंह ढिल्लों, जसप्रीत सिंह लक्की, बंटी राणा, लखवीर सिंह लख्खा, हनी पंडित, चमन सैनी और अंकित जैन सहित कई नेता शामिल हुए। भोजपुरी गायक छोटू राजा, प्रीति प्रकाश, श्याम सिसोदिया और संदीप बाबा ने प्रस्तुतियां दीं। विजय सिंह ने कृष्ण सिंह, वकील यादव, अनूप तिवारी, विक्की ठाकुर, सतिंदर सिंह, अमित चौहान, सोनू शर्मा, सुनील यादव, सतीश कुमार, अनिल झा, राम यादव, किशन, देवकांत, पटेल, दिनेश और चंद्रिका सहित सभी सहयोगियों का आभार जताया।