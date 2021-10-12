Mohali News: लखनौर में बैंक से रुपये निकालने पर विवाद, दंपती-युवक और बुजुर्ग को पीटा, पुलिस कर्मचारी की वर्दी फाड़ी

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शिकायतकर्ता अवधेश कुमार गौतम के अनुसार मंगलवार शाम करीब 6:35 बजे वे अपनी पत्नी के साथ घूमने जा रहे थे। उन्होंने गुड़ी, उसकी बेटियों राधा, अनुराधा, खुशी और संजय को अनुराग को पीटते देखा। अवधेश और उनकी पत्नी पूजा गौतम ने बीच-बचाव का प्रयास किया। इसके बाद आरोपियों ने पूजा के परिवार पर ही बैंक खातों से पैसे निकालने का आरोप लगाकर उन पर हमला कर दिया। गुड़ी और अनुराधा ने पूजा के बाल खींचे और थप्पड़ मारे। जब अवधेश ने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, तो अनुराधा ने उन पर हमला कर दिया। अवधेश ने किसी तरह वहां से निकलकर 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। इसी दौरान उनकी मां रामवती भी मौके पर पहुंची। उसकी भी आरोपियों ने चप्पलों से पीटाई की। सोहाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी अपने घर के अंदर चले गए। पुलिसकर्मी जब जांच के लिए उनके घर पहुंचे, तो अनुराधा और राधा ने महिला कांस्टेबल सुखजीत कौर को पकड़ लिया। उन्होंने उसकी वर्दी फाड़ दी, जेब को नुकसान पहुंचाया और नाम प्लेट भी निकाल दी। कांस्टेबल साहिब सिंह ने बीच-बचाव किया तो खुशी ने पास पड़ी लकड़ी उठाकर उनकी बाईं आंख के नीचे वार कर दिया। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों को धमकी भी दी और बाद में खुद को कमरे में बंद कर लिया।एसएचओ सिमरजीत शेरगिल ने बताया कि शिकायत के आधार पर गुड़ी, राधा, अनुराधा, खुशी और संजय के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत पांच लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है।