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Mohali News: नयागांव में कूड़ा डंपिंग पर नगर परिषद और डोर-टू-डोर उठाने वालों में विवाद

Wed, 02 Sep 2026 01:40 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:40 AM IST
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Dispute between Municipal Council and door-to-door collectors over garbage dumping in Nayagaon
नयागांव। नगर परिषद और डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने वालों के बीच कूड़ा डंपिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 1 सितंबर को कूड़ा उठाने वालों के विरोध के कारण अस्थायी डंपिंग पॉइंट पर रेहड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन के जयपाल टांक ने बताया कि वे दशकों से निजी स्तर पर कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं।
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वे प्रति घर 100 से 150 रुपये लेते हैं। टांक ने आरोप लगाया कि 29 अगस्त की बैठक में 15 हजार रुपये जमा करने पर ही कूड़ा डालने की शर्त रखी गई। उन्होंने इस नियम का विरोध किया। नगर परिषद प्रधान सुरेंद्र कोशिश बबल ने कहा कि परिषद का लक्ष्य शहर को साफ रखना है। उन्होंने बताया कि कूड़ा उठाने वाले सरकार की नीति के अनुसार प्रति घर 50 रुपये जमा नहीं कर रहे। नगर परिषद अधिकारी विजय जिंदल ने पर्याप्त धन की कमी बताई और उनसे खर्च वहन करने की अपील की। दोनों पक्षों ने बैठक की है और कूड़ा उठाने वालों ने दो-तीन दिन का समय मांगा है।
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