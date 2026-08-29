Mohali News: जनता के पैसे से विकास, बड़माजरा को 50 लाख रुपये का अनुदान

विज्ञापन

मान ने बड़माजरा के विकास के लिए 50 लाख रुपये के अनुदान की घोषणा की। गांव में करीब डेढ़ करोड़ रुपये के विकास कार्य पहले से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सत्तर वर्षों में पंजाब में कई सरकारें आईं, पर आम लोगों की स्थिति में बदलाव नहीं आया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुफ्त बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से विपक्षी दल परेशान हैं। मान ने बताया कि पंजाब के 90 फीसदी से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का नीट में चयन 2021 के 80 से बढ़कर 2026 में 882 हो गया है। उन्होंने कांग्रेस और अकाली दल पर पंजाब को पीछे धकेलने का आरोप लगाया।विकास और जन सुविधाएंमुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता पारंपरिक पार्टियों को जवाब देगी। राज्य में 3100 खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा, 1587 गांवों तक नहर का पानी पहुंचाया गया है। सरकार सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है।