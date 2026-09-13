Mohali News: प्रॉपर्टी विवाद में डीलर का अपहरण, मारपीट के बाद एक आरोपी गिरफ्तार

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अन्य आरोपियों की तलाश जारीपुलिस अब अन्य आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए जांच कर रही है। घटना में इस्तेमाल किए गए वाहनों और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है।शहर में अपहरण की बढ़ती घटनाएंहाल के दिनों में शहर में अपहरण की कई घटनाएं सामने आई हैं। पांच जून को ज्वेलर गौरव गोयल का अपहरण हुआ था। 28 जुलाई को वीआईपी रोड से एक कारोबारी के कथित अपहरण-लूट की घटना हुई। दस अगस्त को एक नाबालिग छात्रा का भी अपहरण कर लिया गया था। इन घटनाओं से शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।अपहरण के मामले5 फरवरी : चंडीगढ़ के हल्लोमाजरा से टैक्सी चालक सुशील उर्फ साहिल को अगवा कर जीरकपुर की प्रीत कॉलोनी लाया गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर केस सुलझाया था।26 मई : जीरकपुर में अपहरण और बंधक बनाकर लूट की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं और सबसे पहले बीती 26 मई को हाईग्राउंड-नभा रोड के पास मनीष कुमार को कार सवार चार लोगों ने जबरन कार में बैठाकर चाकू के बल पर लूटा था। आरोपियों ने मारपीट कर मोबाइल का पिन हासिल किया और यूपीआई के जरिये 34 हजार रुपये निकाल लिए थे। करीब एक घंटे बाद उसे सड़क किनारे छोड़ दिया गया था।5 जून : जीरकपुर के ज्वेलर गौरव गोयल के अपहरण का मामला सामने आया, जिसमें आरोपियों ने खुद को सीआईए स्टाफ बताकर उसे शोरूम से अगवा किया और परिवार से कथित तौर पर 5 लाख रुपये वसूले। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था।9 जून : सड़क हादसे के बाद एक कारोबारी को अगवा कर लूटने का मामला सामने आया।25 जुलाई : जीरकपुर में घर के बाहर से 16 वर्षीय छात्रा को कार में अगवा कर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म का केस सामने आया था और इसी तरह का मामला जनवरी में बलटाना से 15 वर्षीय छात्रा के लापता होने की शिकायत पुलिस के पास पहुंची थी, जिसमें परिजनों ने बहला-फुसलाकर ले जाने का शक जताया था।6 व 7 अगस्त : बलटाना में एक 16 वर्षीय छात्रा को स्कूल जाते समय दो बार रोककर अगवा करने का मामला सामने आया। पुलिस ने तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 140(3) समेत अन्य धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।18 अगस्त : हनीट्रैप में एक युवक को होटल से अगवा कर जीरकपुर लाने और पिस्तौल के बल पर उससे 2.98 लाख रुपये वसूलने का मामला सामने आया है।कोट्स :::मामले में एक आरोपी विशू को गिरफ्तार कर लिया गया है। राम सिंह समेत अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस वारदात में इस्तेमाल वाहनों और आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। -जसवीर सिंह तूर, एसएचओ, जीरकपुर पुलिस थाना।