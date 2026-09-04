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Mohali News: पीरमुछल्ला में डंपिंग ग्राउंड और सीवरेज समस्या पर कांग्रेसियों ने सौंपा ज्ञापन

Fri, 04 Sep 2026 02:30 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:30 AM IST
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Congress members submit memorandum regarding dumping ground and sewerage issues in Peer-Muchalla
जीरकपुर। पीरमुछल्ला क्षेत्र की डंपिंग ग्राउंड और सीवरेज समस्याओं को लेकर कांग्रेसी पार्षदों के एक शिष्टमंडल ने वीरवार को अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल ने नगर परिषद के ईओ परविंदर सिंह भट्टी और एसडीएम डेराबस्सी अमित गुप्ता से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्र की लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की।
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ज्ञापन में पीरमुछल्ला के डंपिंग ग्राउंड में जमा कचरे का मुद्दा उठाया गया। सीवरेज ओवरफ्लो और ढकोली में लंबे समय से रुकी सीवरेज लाइन बिछाने की परियोजना भी शामिल थी। पार्षद गुरसेवक पुनिया, सुखवीर सिंह लवली और कांग्रेस ब्लॉक प्रधान हर्ष ऋषि ने अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को लंबे समय से इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डंपिंग ग्राउंड में कचरा जमा होने से आसपास के लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। गर्मी और बारिश में स्थिति बिगड़ जाती है। कचरे से मक्खी-मच्छरों की समस्या बढ़ती है। लोगों को संक्रमण और बीमारियों का डर रहता है।
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सीवरेज और आवाजाही की समस्या

क्षेत्र में सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या गंभीर है। कई जगहों पर गंदा पानी सड़कों और गलियों में फैल जाता है। इससे लोगों को पैदल चलने और वाहन निकालने में दिक्कत होती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कचरे के ढेर से सड़क किनारे आवाजाही में भी परेशानी होती है। ढकोली में सीवरेज लाइन परियोजना लंबे समय से रुकी हुई है, जिससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है।
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अधिकारियों का आश्वासन

कांग्रेसी पार्षदों ने अधिकारियों को सभी समस्याओं से विस्तार से अवगत कराया। ईओ परविंदर सिंह भट्टी और एसडीएम अमित गुप्ता ने ज्ञापन स्वीकार किया। दोनों अधिकारियों ने शिष्टमंडल को जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठाने की बात कही।
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