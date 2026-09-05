फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Cow dies after falling into open drain in Lalru Five foot deep drain was uncovered

लालड़ू में खुले नाले में गिरी गाय की मौत: ढका नहीं था पांच फीट गहरा नाला, ग्रामीणों ने उठाई मांग

Sat, 05 Sep 2026 10:30 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, लालड़ू
संवाद न्यूज एजेंसी, लालड़ू Published by: Nivedita Updated Sat, 05 Sep 2026 10:30 AM IST
सार

ग्रामीणों ने कहा कि सड़क के किनारे खुला पड़ा गहरा नाला हर समय हादसे को न्योता दे रहा है। यहां से गुजरने वाले लोगों के साथ-साथ सड़क पर खेलने वाले बच्चों के भी नाले में गिरने का खतरा बना रहता है।

विज्ञापन
Cow dies after falling into open drain in Lalru Five foot deep drain was uncovered
गाय को बाहर निकालते ग्रामीण - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लालड़ू के गांव चांदहेड़ी में फिरनी के पास खुले पड़े करीब पांच फीट गहरे नाले में गिरने से एक गाय की मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि नगर काउंसिल को कई बार नाले को स्लैब डालकर ढकने की मांग की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हादसे के बाद ग्रामीणों में काउंसिल अधिकारियों के प्रति रोष है।

विज्ञापन


गांव के भाजपा नेता हरभजन सिंह मेहरा चांदहेड़ी, नरेश शर्मा, सुरेंद्र बॉबी, श्याम लाल, डॉ. हरि शर्मा, भाग सिंह, जसवीर सिंह, हैप्पी, सुखबीर सिंह, डॉ. जसविंदर, हरि सिंह, बंटी, रिंकू शर्मा सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि गांव की फिरनी के चारों ओर पानी की निकासी के लिए नगर काउंसिल की ओर से करीब पांच फीट गहरा नाला बनाया गया है। नाले को स्लैब डालकर ढकने के बजाय खुला छोड़ दिया गया है।
विज्ञापन


शुक्रवार को गाय अचानक खुले नाले में गिर गई। ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से उसे बाहर निकालने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। गाय की मौत के बाद ग्रामीणों ने उसे दूध से स्नान करवाया और कपड़े में लपेटकर विधि-विधान से दफनाया। दफनाने के दौरान गड्ढे में नमक भी डाला गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


ग्रामीणों ने कहा कि सड़क के किनारे खुला पड़ा गहरा नाला हर समय हादसे को न्योता दे रहा है। यहां से गुजरने वाले लोगों के साथ-साथ सड़क पर खेलने वाले बच्चों के भी नाले में गिरने का खतरा बना रहता है। उन्होंने प्रशासन और नगर काउंसिल से नाले की जल्द मरम्मत करवाकर उसे स्लैब से ढकने की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed