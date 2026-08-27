Mohali News: शोर मचाने से रोकने पर हलवाई के साथ मारपीट

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खरड़। गांव भागोमाजरा में पीजी में रह रहे युवकों पर बूटा खान के साथ मारपीट कर घायल करने का आरोप लगा है। सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन बूटा खान ने बताया कि शुक्रवार शाम पीजी में युवकों के बीच झगड़ा हो रहा था। शोर बंद करवाने के लिए बाहर आने पर युवकों ने उससे मारपीट की। गांववासियों ने पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए पीजी की जांच की मांग की। एसएचओ सिटी खरड़ इंस्पेक्टर अमरिंदर सिंह ने कहा कि मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीजी की चेकिंग के लिए विशेष टीम गठित की जाएगी।