Mohali News: डीए महाहड़ताल को भाजपा का समर्थन

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मोहाली। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान को लेकर 27 अगस्त को प्रस्तावित महाहड़ताल और सामूहिक आकस्मिक अवकाश को भाजपा जिला मोहाली ने समर्थन दिया है। भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव वशिष्ट ने कहा कि लंबे समय से कर्मचारी और पेंशनर अपने जायज हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार भुगतान में देरी कर रही है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्देशों के बावजूद डीए का भुगतान न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। वशिष्ट ने पंजाब सरकार से लंबित डीए का जल्द भुगतान कर न्यायालय के आदेश लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा कर्मचारियों और पेंशनरों के संघर्ष में उनके साथ खड़ी है।