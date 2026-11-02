Mohali News: लालड़ू के स्कूल में बच्चों को पॉक्सो एक्ट समझाया
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:27 AM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:27 AM IST
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लालड़ू। गांव धर्मगढ़ स्थित श्री गुरु नानक देव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर एक जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने यौन अपराधों से बचाव के लिए यह सेमिनार आयोजित किया।
एडवोकेट कार्तिक धीमान ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट-2012 के प्रावधान बताए। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। धीमान ने कहा कि हर बच्चे को सुरक्षित वातावरण और संरक्षण का अधिकार है। बच्चों को अपनी सुरक्षा को खतरे में डालने वाले व्यवहार पहचानने चाहिए। किसी अप्रिय घटना पर बच्चे बिना डर के भरोसेमंद वयस्क या अधिकारी से मदद ले सकते हैं। एनएएलएसए का लक्ष्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और समाज को उनकी सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाना है।
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एडवोकेट कार्तिक धीमान ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट-2012 के प्रावधान बताए। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। धीमान ने कहा कि हर बच्चे को सुरक्षित वातावरण और संरक्षण का अधिकार है। बच्चों को अपनी सुरक्षा को खतरे में डालने वाले व्यवहार पहचानने चाहिए। किसी अप्रिय घटना पर बच्चे बिना डर के भरोसेमंद वयस्क या अधिकारी से मदद ले सकते हैं। एनएएलएसए का लक्ष्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और समाज को उनकी सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाना है।
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