Mohali News: लालड़ू के स्कूल में बच्चों को पॉक्सो एक्ट समझाया

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एडवोकेट कार्तिक धीमान ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट-2012 के प्रावधान बताए। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। धीमान ने कहा कि हर बच्चे को सुरक्षित वातावरण और संरक्षण का अधिकार है। बच्चों को अपनी सुरक्षा को खतरे में डालने वाले व्यवहार पहचानने चाहिए। किसी अप्रिय घटना पर बच्चे बिना डर के भरोसेमंद वयस्क या अधिकारी से मदद ले सकते हैं। एनएएलएसए का लक्ष्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और समाज को उनकी सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाना है।