Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Administrative orders prove ineffective; firecrackers continue to go off even after 10 PM.

Mohali News: प्रशासन के आदेश बेअसर, रात 10 बजे के बाद भी गूंजते रहे पटाखे

Mon, 09 Nov 2026 11:48 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
Administrative orders prove ineffective; firecrackers continue to go off even after 10 PM.
दिवाली की रात 11 बजे मोहाली में एक्यूआई 492 पहुंचा, हवा बेहद खराब हुई
विज्ञापन


मोहाली। दिवाली पर खुशियों और रोशनी के बीच शहर की हवा में जहर घुलता चला गया। आतिशबाजी का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था और दूसरी ओर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। जिला प्रशासन की ओर से पटाखे चलाने के लिए रात 10 बजे तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में तय समय के बाद भी देर रात तक पटाखे चलते रहे। इसका असर हवा की गुणवत्ता पर भी देखने को मिला। दिवाली की रात मोहाली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बढ़कर 492 तक पहुंच गया, जो बेहद खतरनाक स्थिति को दर्शाता है।
8 नवंबर को शाम 6 बजे मोहाली का एक्यूआई 146 था। रात 8 बजे यह बढ़कर 242 हो गया। इसके बाद प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा और रात 9 बजे एक्यूआई 413 तक पहुंच गया। रात 11 बजे यह अपने चरम पर 492 दर्ज किया गया। हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रही।
विज्ञापन

मोहाली के आसपास के क्षेत्रों में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रहा। पटाखों से निकलने वाला धुआं और हवा की धीमी गति प्रदूषण बढ़ने के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। ऐसे में प्रशासन के समय संबंधी आदेशों की अनदेखी ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed