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मोहाली: खरड़ वेस्टर्न टावर में सीबीआई ने दोबारा की रेड, नितिन गौहल के आवास पर पहुंची जांच एजेंसी

Wed, 07 Oct 2026 10:13 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, खरड़
संवाद न्यूज एजेंसी, खरड़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 07 Oct 2026 10:13 PM IST
सार

सूत्रों के अनुसार सीबीआई टीम की अगुवाई डीएसपी मोनिका कर रही थीं। हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर सीबीआई की ओर से अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी जारी नहीं दी गई है। 

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CBI raid at Kharar Western Tower
खरड़ में सीबीआई की रेड - फोटो : संवाद

विस्तार
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खरड़ के वेस्टर्न टावर स्थित नितिन गौहल के आवास पर बुधवार शाम को सीबीआई की टीम ने दोबारा रेड की। जानकारी के अनुसार, शाम करीब सात बजे सीबीआई की सात सदस्यीय टीम दिल्ली नंबर की गाड़ी में वेस्टर्न टावर में पहुंची। टीम में एक महिला अधिकारी और सात पुरुष सदस्य शामिल थे।

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करीब पौने घंटे चली रेड
करीब पौने दो घंटे तक चली रेड के बाद सीबीआई की टीम करीब 8:40 बजे वहां से रवाना हो गई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम नितिन गौहल की पत्नी और ससुर को साथ लेकर फ्लैट पर पहुंची थी और आवास में कुछ छानबीन भी की गई। सूत्रों के अनुसार सीबीआई टीम की अगुवाई डीएसपी मोनिका कर रही थीं। हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर सीबीआई की ओर से अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है।
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बीते मंगलवार को दिल्ली नंबर वाली गाड़ी में सीबीआई की छह सदस्यों वाली टीम यहां पहुँची थी। सीबीआई टीम ने बीते कल सोसाइटी के मेंटेनेंस रूम से सीसीटीवी फुटेज की जांच की और रात करीब डेढ़ बजे वहां से चली गई। गौरतलब है कि सीबीआई की एक टीम ने कुछ महीने पहले भी खरड़ के वेस्टर्न टावर्स में  फ्लैट नंबर 906 पर छापेमारी की थी। उस रेड के दौरान फ्लैड से नोटों से भरे बैग नीचे फेंके गए थे।

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