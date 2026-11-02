फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Case registered against a Jeep driver who fled after rear-ending a car

Mohali News: कार को पीछे से टक्कर मार कर भागा, जीप चालक पर मामला दर्ज

Mon, 02 Nov 2026 02:20 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
Case registered against a Jeep driver who fled after rear-ending a car
जीरकपुर। पटियाला रोड पर एक जीप चालक ने ऑल्टो कार को पीछे से टक्कर मारकर भाग गया। पुलिस ने अज्ञात जीप चालक के खिलाफ हिट एंड रन का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता धर्म चंद ने बताया कि वह बनूड़ से जीरकपुर आ रहे थे। छत लाइट पॉइंट के नजदीक महिंद्रा जीप (पीबी 13 बीटी 3634) ने उनकी कार को टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार सड़क के डिवाइडर को पार कर दूसरी तरफ चली गई। धर्म चंद की कार पिछली तरफ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उन्हें सिर, बाजू, कलाई और कंधे पर चोटें आईं। जांच अधिकारी बलजीत सिंह ने बताया कि जीप नंबर के आधार पर अज्ञात चालक की तलाश जारी है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed