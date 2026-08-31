Mohali News: खरड़ मेन बाजार में तड़के कार चोरी, रिवर्स गियर में भगाकर ले गए चोर

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कुछ देर की मशक्कत के बाद उसने कार का लॉक तोड़ दिया और कार स्टार्ट कर ली। इसके बाद आरोपी ने कार को आगे मोड़ने के बजाय रिवर्स गियर में ही तेज रफ्तार से भगाकर बाजार से बाहर निकाल लिया। बाइक सवार उसका साथी भी उसके पीछे फरार हो गया। सुबह कार गायब मिलने पर हरिंदर सिंह ने आसपास तलाश की और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस अब आरोपियों के हुलिए और बाइक की पहचान के साथ उनके भागने के रूट का पता लगाने में जुटी है। रास्ते में लगे अन्य कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। सिटी खरड़ थाना एसएचओ अमरिंदर सिंह ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान और कार की तलाश के प्रयास जारी हैं।

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खरड़। खरड़ मेन बाजार में रविवार तड़के चोरों ने जीत आटा चक्की के सामने खड़ी कार चोरी कर ली। स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर आए दो युवकों ने कुछ ही मिनट में कार का लॉक तोड़कर उसे स्टार्ट किया और रिवर्स गियर में बाजार से बाहर निकल गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कार मालिक हरिंदर सिंह की शिकायत पर सिटी खरड़ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार रविवार सुबह करीब 3:12 बजे दो युवक स्प्लेंडर बाइक पर मौके पर पहुंचे। एक युवक बाइक पर बैठकर आसपास की गतिविधियों पर नजर रखता रहा, जबकि दूसरा कार के पास पहुंचा।