Mohali News: कुराली अस्पताल से अल्ट्रासाउंड मशीन हटाने पर भाजपा का धरना प्रदर्शन

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एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पंजाब के उपाध्यक्ष गिल ने कहा कि करीब 50 लाख रुपये की लागत वाली यह मशीन लोगों को लाभ नहीं दे पा रही। अब इसे डेराबस्सी अस्पताल भेजने की तैयारी है, जिसे भाजपा सहन नहीं करेगी। उन्होंने आप सरकार की सेहत क्रांति और शिक्षा क्रांति को खोखला बताया। गिल ने कहा कि सरकार चार साल में एक ऑपरेटर उपलब्ध नहीं करा सकी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्वयं इस अस्पताल को आधुनिक बनाने का वादा किया था। गिल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपना वादा पूरा नहीं कर सके।सरकार पर स्वास्थ्य सुविधाओं में विफलता का आरोपगिल ने पंजाब सरकार को आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने में नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब का हर वर्ग सरकार की नीतियों से तंग आकर सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। गिल ने आरोप लगाया कि आवाज उठाने वालों पर अत्याचार किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे।