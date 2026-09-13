फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Attempt to break into a house in Kurali; youth injured, two robbers arrested

Mohali News: कुराली में घर में घुसने की कोशिश, युवक घायल<bha>;</bha> दो लुटेरे गिरफ्तार

Sun, 13 Sep 2026 02:07 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
Attempt to break into a house in Kurali; youth injured, two robbers arrested
कुराली। शहर के वार्ड नंबर आठ में लुटेरों ने एक घर में घुसने की कोशिश के दौरान परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने दो लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके दो साथी फरार हैं।
विज्ञापन




पंजाब पुलिस में कार्यरत तलविंदर सिंह ने पुलिस को बताया कि यह घटना बीती रात लगभग दो बजे हुई। वह अपने माता-पिता के साथ निचली मंजिल पर सो रहे थे। उन्हें पहली मंजिल से दरवाजा तोड़ने की आवाज सुनी। तलविंदर सिंह अपने माता-पिता के साथ ऊपर गए तो चार लोग कमरे में घुसने का प्रयास कर रहे थे। उनके पास तेजधार हथियार और लोहे की रॉड थी। तलविंदर सिंह ने एक आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, जिस पर आरोपी ने गंडासी से वार किया, जिससे वह घायल हो गया। जब उसके माता-पिता मदद के लिए आए, तो आरोपी ने उन्हें लात मारकर गिरा दिया। हाथापाई के दौरान आरोपी खाली प्लॉट की ओर कूदकर फरार हो गया। घायल तलविंदर सिंह को अस्पताल में उपचार दिया गया।
विज्ञापन




पुलिस की कार्रवाई और फरार आरोपी

थाना प्रभारी हर्ष मोहन गौतम ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने जल्द ही आकाशदीप सिंह (बांबा, मलोट) और रवि कुमार (जैतो मंडी, बठिंडा) को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह के दो अन्य सदस्य कृष्णा और अर्श (दोनों बांबा, मलोट निवासी) फरार हो गए। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की बारीकी से जांच कर रही है। फरार सदस्यों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed