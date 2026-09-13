विज्ञापन

पंजाब पुलिस में कार्यरत तलविंदर सिंह ने पुलिस को बताया कि यह घटना बीती रात लगभग दो बजे हुई। वह अपने माता-पिता के साथ निचली मंजिल पर सो रहे थे। उन्हें पहली मंजिल से दरवाजा तोड़ने की आवाज सुनी। तलविंदर सिंह अपने माता-पिता के साथ ऊपर गए तो चार लोग कमरे में घुसने का प्रयास कर रहे थे। उनके पास तेजधार हथियार और लोहे की रॉड थी। तलविंदर सिंह ने एक आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, जिस पर आरोपी ने गंडासी से वार किया, जिससे वह घायल हो गया। जब उसके माता-पिता मदद के लिए आए, तो आरोपी ने उन्हें लात मारकर गिरा दिया। हाथापाई के दौरान आरोपी खाली प्लॉट की ओर कूदकर फरार हो गया। घायल तलविंदर सिंह को अस्पताल में उपचार दिया गया।पुलिस की कार्रवाई और फरार आरोपीथाना प्रभारी हर्ष मोहन गौतम ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने जल्द ही आकाशदीप सिंह (बांबा, मलोट) और रवि कुमार (जैतो मंडी, बठिंडा) को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह के दो अन्य सदस्य कृष्णा और अर्श (दोनों बांबा, मलोट निवासी) फरार हो गए। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की बारीकी से जांच कर रही है। फरार सदस्यों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है।