Mohali News: दशहरा मेला में रावण परिवार के साथ नशे के पुतले का भी होगा दहन

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संवाद न्यूज एजेंसी

मोहाली। दशहरा कमेटी 20 अक्तूबर को 49वें दशहरा मेले का आयोजन करेगी। यह मेला सेक्टर-77 के बूथ मार्केट के नजदीक मैदान में होगा। इस बार मेले में नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। मेले में 80 फीट ऊंचे रावण, 75 फीट के कुंभकर्ण और 70 फीट के मेघनाद के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। रावण परिवार के साथ नशे के प्रतीकात्मक पुतले का भी दहन किया जाएगा। कमेटी के प्रधान मधु भूषण ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मेले की शुरुआत ध्वजारोहण से होगी। इसके बाद रामलीला कमेटी के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। पुतला दहन और आतिशबाजी सहित कई कार्यक्रम होंगे। दशहरा उत्सव के साथ इस बार सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। नशे के प्रतीकात्मक पुतले के दहन से युवाओं को जागरूक किया जाएगा। इसका उद्देश्य उन्हें नशे से दूर रखना और स्वस्थ समाज बनाना है। मेले में उपायुक्त कोमल मित्तल मुख्य अतिथि होंगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, स्वराज डिवीजन, मोहाली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गगनजोत सिंह विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

सेक्टर-77 के बूथ मार्केट के नजदीक 49वां दशहरा मेला किया जाएगा आयोजित